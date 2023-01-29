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Kudüs'te 7 kişiyi öldüren saldırganın evi mühürlendi

3. Sayfa Haberleri

Kudüs'te 7 kişiyi öldüren saldırganın evi mühürlendi

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda 7 kişiyi öldüren saldırganın evini mühürledi.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda 7 kişiyi öldüren saldırganın evini mühürledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doğu Kudüs'te art arda meydana gelen saldırılara güçlü ve hızlı yanıtlar verileceğini açıklamasının ardından İsrail polisi harekete geçti. Polis, Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü bir sinagoga saldırarak 7 kişinin ölümüne neden olan 21 yaşındaki Hayri Alkam'ın evini mühürledi.

"Her senaryoya hazırız"

İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturması kapsamında 21 yaşındaki saldırganın kimliğinin Hayri Alkam olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Alkam'ın Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde olduğu aktarılmıştı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Alkam'ın ailesi ve yakınlarından 42 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Saldırıların ardından güçlü ve hızlı önlemler alınacağının altını çizen Netanyahu ise, "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak. Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz ancak her senaryoya hazırız. Terör destekçileri ve yardımcılarına karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonlar kapsamında tutuklamalar gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Benjamin Netanyahu Doğu Kudüs İsrail 3. Sayfa Haberler

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