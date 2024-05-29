Küçükmekçe'de metrobüste yangın çıktı.
Küçükmekçe'de metrobüste yangın çıktı.
Küçükmekçe'de metrobüste yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, seferlerde aksama meydana geldi. - İSTANBUL
Küçükmekçe'de metrobüste yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, seferlerde aksama meydana geldi. - İSTANBUL
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