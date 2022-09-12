Metrobüs yolunda ilginç olay 3. Sayfa Haberleri Küçükçekmece'de seyir halinde olan metrobüsten yola parça düştü. Küçükçekmece'de seyir halinde olan metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inip yürümek zorunda kaldı. Yaşanan ilginç olay kameraya yansıdı. Olay, bugün Küçükçekmece meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir metrobüsten yola parça düştü. Yolcular arıza yapan metrobüsten inen zorunda kaldı. Ne olduğunu anmayan yolcular panik halde metrobüs yolundun yürüyerek gitmek istedikleri yere kadar yürüdüler. Paçanın görüntüsü ve vatandaşların metrobüs yolundan yürümeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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