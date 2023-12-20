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Küçükçekmece Spor Kulübü Başkanı Otopark Sahibi Tarafından Vuruldu

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Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, kira tartışması sırasında otopark sahibi tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından otopark sahibi polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Spor Kulübü Başkanı kira yüzünden tartıştığı otopark sahibi tarafından vuruldu

Otopark sahibi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş otopark sahibi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kira tartışması sırasında Ulaş'ı bacağından vuran otopark sahibi polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü otoparkında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Spor Kulübü Başkanı kira yüzünden tartıştığı otopark sahibi tarafından vuruldu. Kiracı olarak işletmeyi çalıştıran Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş arasında kira nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otopark sahibi Ulaş'ı bacağından silahla vurarak yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulaş tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda şüpheli bugün Kanarya Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten L.K. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Spor Adliye İstanbul Suç 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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