Küçükçekmece oy kullanma işleminde yoğunluk oluştu Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Küçükçekmece'de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Küçükçekmece oy kullanma işleminde yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Küçükçekmece'de yoğun bir şekilde devam ediyor. Oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar, okul koridoru ve bahçesinde kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor. Türkiye genelinde saat 17.00'da bitecek seçimler, için vatandaşlar sandığa yoğun ilgi gösteriyor. 541 bin 33 seçmen sayısının olduğu Küçükçekmece'nin Kadriye Moroğlu Lisesi'nde vatandaşların sandık yoğunluğu görüntülendi. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar okul bahçesi ve koridorlarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya geldiği görüldü.