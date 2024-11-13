Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde Kadın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize açılan balıkçılar dere içinde bir ceset buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine dalgıç polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin genç bir kadına ait olduğu ve yaklaşık 3 gündür suda olduğu öğrenildi. Ceset, incelemenin ardından Adli Kurumu Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL