KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Ceset, dalgıç polisler tarafından gölden çıkarıldı ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde erkek cesedi bulundu.Dalgıç polisler tarafından gölden çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine gölde ceset olduğu ihbarında bulundu. Ceset, dalgıç polisler tarafından gölden çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin Hakan K.'ye (30) ait olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonrası cenaze nakil aracına konulan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.İhbarda bulunan görgü tanığı ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.