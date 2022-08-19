Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Küçükçekmece Halkalı'da meydana gelen silahlı kavgada yaralı sayısı 13'e yükselirken, kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Küçükçekmece Halkalı'da meydana gelen silahlı kavgada yaralı sayısı 13'e yükselirken, kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında silahların patlamasıyla müşterilerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir sitede yaşandı. Meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 13'e yükseldi. Korku dolu anlar kamerada Öte yandan kavga anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere tarafların birbirlerine vurduğu anlar yansırken, silahların patladığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müşterilerin korku içinde kaçmaları da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Halkalı Meydanı Küçükçekmece Halkalı kavga 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler

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