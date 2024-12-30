Küçükçekmece'de Yol Vermeme Kavgası

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında tekmeli yumruklu yol vermeme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, dün gece 03.00 sıralarında Sultanmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı, taraflardan birinin yerde tekmelendiği görülüyor. - İSTANBUL