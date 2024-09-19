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Küçükçekmece'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Küçükçekmece'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti
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Küçükçekmece'de iki sürücünün yol verme meselesi kavgaya dönüştü. Silahla havaya ateş açan bir kişi, balkondan olayı izleyen bir vatandaşı yaraladı. Polisin müdahalesiyle şüpheliler gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahıyla havaya ateş açtı, o sırada balkondan olayı izleyen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheliler polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs yol üzerinde araçlarıyla karşı karşıya geldiler. İki taraf da birbirine yol vermeyince araçlarından inerek tartışmaya başladılar. Tartışma kavga boyutunu alınca taraflardan biri üzerindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi o sırada kavgayı duyan ve balkondan kavgaya bakan bir kişiye isabet etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahısları yakalarken yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Polis Kavga

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