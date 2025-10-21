Küçükçekmece'de Yıkım Sırasında Bina Kısmı Çöktü

Haberler

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımı süren bir binanın bir kısmı aniden çöktü. Parçaların yola düşmesi çevrede paniğe neden oldu.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı süren binanın bir kısmı aniden çöktü. Ekiplerin kısmi önlem aldığı alanda binadan kopan büyük parçalar, yola savruldu.

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde boşaltılan binanın yıkımı için ekipler sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Yıkım nedeniyle, binanın bulunduğu kaldırım şeritlerle kapatıldı. Kısmi önlem alınmasına rağmen caddede araç geçişine izin verildiği görüldü. Yıkım devam ederken, binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında binadan kopan büyük moloz parçaları, hızla caddeye doğru savruldu. Parçaların yola düşmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gürültüyle çöken binadan yola fırlayan molozlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
