Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı 3. Sayfa Haberleri Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenilirken, sürücü serbest bırakıldı Küçükçekmece'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak metrelerce havaya savrulduğu kazanın detayları belli oldu. Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenilirken, sürücü serbest bırakıldı İSTANBUL - Küçükçekmece'de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak metrelerce havaya savrulduğu kazanın detayları belli oldu. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Sefaköy istikametinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki otomobil, ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan S.S. ve H.A. isimli yayalara çarparak metrelerce ileriye savurmuştu. Yaşanan kazada yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış, sürücüsü İ.A. ise gözaltına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan S.S. ve H.A.'nın sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü İ.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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