Küçükçekmece'de yangında can pazarı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kadın, panikle 3'üncü kattan atlayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden oldu. Yanan dairede yaşayan bir kadın, panikle apartmanın 3'üncü katından atlayarak yaralandı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına başlayan ekipler, 4'üncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL