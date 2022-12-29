Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de yangında can pazarı

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de yangında can pazarı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Küçükçekmece'de 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kadın, panikle 3'üncü kattan atlayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden oldu. Yanan dairede yaşayan bir kadın, panikle apartmanın 3'üncü katından atlayarak yaralandı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına başlayan ekipler, 4'üncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Akif 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title