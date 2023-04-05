Küçükçekmece'de yangın paniği: 1 kadın ağır yaralandı

Küçükçekmece'de, 6 katlı binanın girişindeki elektrik panolarda yangın çıktı. Binayı saran dumandan etkilenerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi 802. Çıkmaz Sokağındaki 6 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki elektrik panolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt kattakilerin fark etmesiyle bina tahliye edildi. Duman binanın içini sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokakta gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle ulaşmakta gecikti.

Binanın 4'ncü katında evde kalan bir kadın dumandan etkilenerek bayıldı. Bayılan kadın, itfaiye ekiplerince sedye ile çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL