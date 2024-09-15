Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklular Arasında Kanlı Kavga

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de esnaflık yapan iki grup arasında çıkan kavgada, yabancı uyruklu şahıslar aracına saldıran esnafa karşılık vererek çatışmaya girdi. Olay anları kameralara yansıdı, polis ekipleri müdahale etti.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında ortalık bir anda karıştı. Olay yerinden kaçamaya çalışan şahısların aracının üzerine çıkıp tekmeleyen, camlarını sopalarla parçalayan zanlılar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Atatürk Mahallesi 326 Sokak'ta bölgede esnaflık yapan iki grup arasında kavga çıktı. Araçla gelerek husumetli oldukları esnafa saldıran şahıslar, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Silah çeken yabancı uyruklu esnaf, şahıslara ateş açmaya başladı. Bunun üzerine aracına binen şahıslar, kaçmaya çalıştı. Esnaf ve yakınları, ellerinde sopalarla şahısların peşine düştü. Hareket etmeye başlayan aracın üzerine zıplayan bir kişi tekmeyle camını kırmaya çalışırken, diğerleri de sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşananlar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Kavga Olay Suç

Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 21 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün "hastayım" deyip istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları...
title