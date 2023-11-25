Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklu Kişi Sokak Ortasında Dövülüp Gasbedildi

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında dövüp gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis şüphelileri yakaladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında dövüp gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis şüphelileri yakaladı.

Olay, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Yaşları küçük olduğu öğrenilen 5 kişi, sokakta yürüyen yabancı uyruklu bir kişiyi tehdit ederek cep telefonunu istedi. Korkarak kaçmaya başlayan adamı yakalayan grup, darbetti. Cep telefonunu alan grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Bahçelievler'de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yabancı uyruklu iki kişiye ait cep telefonu bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title