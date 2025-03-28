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Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga

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Küçükçekmece'de iki yabancı uyruklu grup arasında çıkan kavgada, bir kişi kaldırım taşını fırlattı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı, eline geçirdiği kaldırım taşını böyle fırlattı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. İki grup birbirlerine tekme tokat saldırırken, bir kişi elindeki kaldırım taşını kavga ettiği şahsa fırlattı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine bir yandan tekme tokat diğer yandan ellerine geçirdikleri sopalarla saldırdı. Bir kişi de eline geçirdiği kaldırım taşını karşı tarafa fırlattı. Kaldırım taşı dükkana isabet ederken, kavga bir süre sonra çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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