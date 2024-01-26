Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 'Uyuşturucu madde imali ve ticareti' yaptığı ihbar edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanırken satışa hazır çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele getirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde, bir adreste uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde arama yapan polisler, D.Ö. ve Ü.U. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Genel Bilgi Taraması sorgulamasında şahısların "otodan hırsızlık", "evden hırsızlık", "kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Polisin daha sonra evde yaptığı aramalarda 2 adet hassas terazi, 30 gram Marijuana, 1 kilo 760 gram toz kubar, 2 kilo 752 gram bonzai ve çeşitli kimyasal sıvılar ele geçirildi. Emniyette işlemlerin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen D.Ö. ve Ü.U, isimli şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.