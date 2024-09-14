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Küçükçekmece'de Uyuşturucu Etkisiyle Evine Giren Şahıs Yakalandı

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Küçükçekmece'de yalnız yaşayan üniversite öğrencisi genç kızın evine uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi girdi. Olay sonrası evden çıkan genç kız durumu polise bildirdi. Şahıs, polis müdahalesiyle yakalandı.

Küçükçekmece'de yalnız yaşayan üniversite öğrencisi genç kızın evine giren uyuşturucu madde etkisindeki ev sahibinin oğlu, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sefaköy Köprülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan ve daha önceden taciz suçundan yargılanan Olcay V. eskiden oturduğu eve geldi. Ailesinin üniversite öğrencisi genç kıza kiraladığı eve girmek isteyen şüpheli, dairenin kapısını çaldı. Evde kiracı olarak oturan genç kız, yemek siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtı. Olcay V. kapının açılmasıyla birlikte bir anda içeriye girdi. Eve giren şüpheli bayılınca, genç kız evden çıkarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Olcay V.'yi dışarı çıkarmak için uğraşırken, şahıs evdeki eşyalarla polislere saldırdı. Ekiplerin müdahalesinin ardından uyuşturucu madde etkisindeki şahıs yakalandı. Sağlık ekipleri yakalanan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Suç

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