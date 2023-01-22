Küçükçekmece'de tütün kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde yer alan bir adreste tütün ürünlerine ait bandrollerin yasal olmayan bir şekilde piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, kullanılmış tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin kimyasal madde yardımı ile sökülüp tekrardan kullanıma hazır hale getirildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 88 bin 500 adet sigara bandrolü ve rulo şerit halinde olan bandrol, 11 bin200 adet makaron ve tütün paketlerinden ayrıştırılan bandrol, 2 bin 440 adet tütün kağıdı, 10 Top bandrol üzerine yapıştırmak için kullanılan rulo kağıt ele geçirilirken kimliği tespit edilen İ.K. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından "5607 SKM" suçundan adliyeye sevk edilirken İ.K. isimli şahsın, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL