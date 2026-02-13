Küçükçekmece'de bir sürücü, 'kaynak' yapan kamyoneti yumrukladı

Küçükçekmece'de bir sürücü, 'kaynak' yaparak kendisini sıkıştıran kamyoneti yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece İmsan Sanayi Sitesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü, taralı alandan 'kaynak' yaparak kendisini sıkıştırdığını ileri süren kamyonet sürücüsü ile tartıştı. Kısa süre sonra otomobil sürücüsü aracından inerek, hatalı geçiş yapan kamyonetin kapı camını birkaç kez yumrukladı, aynasına vurup olay yerinden ayrıldı. İki sürücü arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL