Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan 2 kişiden birinin yaralandığı, diğerinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de iki aracın karıştığı trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akbukut kontrolündeki 34 KFT 009 plakalı araç, bürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tayyip Sarıçiçek'in kullandığı 34 HYT 033 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisi ile yoldan çıkan araç refüjdeki ağaçlara çarparken, 2 kişi aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan vatandaşlardan yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL