Küçükçekmece'de Top Kavgası: Cep Telefonu Kamerasında

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Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde top oynayan bir grubun attığı topun yoldan geçen bir kişiye çarpması sonucu tartışma ve kavga yaşandı. Olayın görüntüleri bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Küçükçekmece'de top oynayan bir grubun attığı topun yoldan geçen bir kişiye çarpması sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Cennet Mahallesi Meydanı'nda yaşanan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Meydanında oldu. Top oynayan bir grubun attığı topun, o sırada yoldan geçen bir kişiye çarpmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle meydanda arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan yumrukların havada uçtuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların bir birlerine saldırdığı ve çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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