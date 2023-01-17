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Küçükçekmece'de tır devrildi, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de tır devrildi, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu Küçükçekmece'de akşam saatlerinde konteyner yüklü tır virajı dönerken devrildi.

Küçükçekmece'de tır devrildi, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de akşam saatlerinde konteyner yüklü tır virajı dönerken devrildi. Tır sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, belediye ekipleri devrilen tırdan dökülen yağ ve mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.

Kaza, 17.30 sıralarında Küçükçekmece'de İstasyon Caddesi mevkiinde bulunan üstgeçitte meydana geldi. Konteyner taşıyan 34 EKB 070 plakalı tır, üst geçitteki virajdan dönerken henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsü Tursun Müminoğlu'nun kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tır sürücüsü de burnu bile kanamadan araçtan çıktı. Belediye ekipleri, devrilen tırdan dökülen yağ ve mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı. Devrilen tır nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın vinç vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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