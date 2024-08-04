Küçükçekmece'de Telefon Uygulamasıyla Çalışan Uyuşturucu Zulası Bulundu

Küçükçekmece'de polis ekipleri durdurdukları araç içerisinde telefon uygulamasıyla çalışan uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı. Araçta yapılan aramada şeffaf poşetlerde satışa hazır halde kokain maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos akşamı Halkalı Mahallesi'nde asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Şüphelendikleri bir aracı durduran polis, E.B. isimli sürücünün üst aramasında 7.4 gram kokain ele geçirdi. Araç içerisinde incelemeler yapan polis, telefon uygulamasıyla çalışan uyuşturucu zulasını da ortaya çıkardı. Torpido kısmında kumanda ile çalışan zulada yapılan incelemede şeffaf poşetlerde satışa hazır halde 32,2 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı E.B., işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL