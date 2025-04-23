Küçükçekmece'de Tekstil İşçileri Deprem Anında Panik Yaşadı
Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesindeki işçiler, deprem sırasında paniğe kapılarak işyerini tahliye etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Küçükçekmece'de depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kameraya yansıdı.
Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinden çalışan işçiler, depreme yakalandı. Paniğe kapılan işçiler koşarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa