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Küçükçekmece'de Tekstil İşçileri Deprem Anında Panik Yaşadı

Küçükçekmece'de Tekstil İşçileri Deprem Anında Panik Yaşadı
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Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesindeki işçiler, deprem sırasında paniğe kapılarak işyerini tahliye etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinden çalışan işçiler, depreme yakalandı. Paniğe kapılan işçiler koşarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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