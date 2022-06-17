Küçükçekmece'de taciz şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Küçükçekmece'de taciz şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de taciz şüphelisi tutuklandıİSTANBUL Küçükçekmece'de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de taciz şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanmıştı. 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girmiş ve burada Metin A., isimli şahıs tarafından fiziki olarak taciz edildiği ileri sürülmüştü. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işleri tamamlanan Metin A. adliyeye sevk edilmişti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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