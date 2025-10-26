Haberler

Küçükçekmece'de Sopalı Kavga: Kadınlar da Savaştı

Küçükçekmece'de Sopalı Kavga: Kadınlar da Savaştı
Güncelleme:
Küçükçekmece'de iki grup arasında bir tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olayda kadınlar da yer aldı ve anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu olay, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla vurduğu kavgaya kadınlar da dahil olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. - İSTANBUL

500
