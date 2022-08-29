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Küçükçekmece'de siteden bisiklet çalan hırsızlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de siteden bisiklet çalan hırsızlar kamerada

Küçükçekmece'de siteden bisiklet çalan hırsızlar kamerada Küçükçekmece'de bisiklet hırsızlığı yapan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükçekmece'de siteden bisiklet çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bisiklet hırsızlığı yapan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsın bir sitede bulunan 2 adet bisiklet çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bir minibüsün sitenin kapalı otoparkına girdiği ve M.M. ve K.B. isimli şüpheli şahısları bıraktığı daha sonra bu şahısların iki bisikleti sürer vaziyette olay yerinden ayrıldığı tespit etti.

Yapılan araştırmaların devamında 27 Ağustos'ta İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir sokakta M.M. ve K.B. isimli şüpheliler tespit edilmesi üzerine yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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