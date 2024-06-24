Küçükçekmece'de Silahlı Tehdit Videoları Paylaşan Şahıs Yakalandı

Küçükçekmece'de araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakalandı.

Olay dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu. Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti. Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL