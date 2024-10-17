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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
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Küçükçekmece'de maskeli iki saldırgan, berberden çıkan iki kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda iki kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralıların uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de maskeli 2 şahıs, berber dükkanından çıkan 2 kişiye silahla saldırı düzenledi. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.T. ve R.M. berberden çıkarken yüzleri maskeli 2 kişi tarafından cadde üzerinde takip edildi. Maskeli saldırganlar, üzerlerindeki silahlarla Y.T. ve R.M.'ye ateş açtı. Olayda berberden çıkan 2 kişi bacaklarından yaralanırken, silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı sonucunda çevredeki dükkanlara ve araçlara mermi isabet ettiği öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda vurulan 2 kişinin uyuşturucu suçundan sabıkalarının olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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