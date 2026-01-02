Haberler

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı bir polis soruşturması başlatıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından sokakta bulunan 3 kişiye silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisin, saldırıya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
