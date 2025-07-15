Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

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Küçükçekmece'de bir otoparkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıda kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Küçükçekmece'de otoparkta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Silahlarıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen B.Ö, (26), M.T. (26), ve M.P. (25), isimli şahıslar o sırada otopark ve adak ile kurban yeri olarak kullanılan yerde oturan M.B. (31), D.A.H (46), H.Ç. (24) ve M.K. (28) isimli şahıslara yönelik silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu D.A.H. ve H.Ç, isimli şahıslar yaralandı. Ayrıca, otoparkın köpeği de saldırıda öldü.

Şüpheliler ise, geldikleri aracı bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaralılar ise kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüphelileri kovalamaca sonucu, mahalle aralarında yakaladı. Gözaltına alınan B.Ö. (26), M.T. (26) ve M.P. (25) isimli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin olayda kullandığı tespit edilen 2 adet otomatik tabanca ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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