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Küçükçekmece'de Silahla Ateş Açan Şahıs Sosyal Medyada Paylaştı

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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkarıp havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi.

Küçükçekmece'de bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkarıp havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi.

Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eren G. isimli bir şahıs sosyal medya hesabından yayın açarak aracıyla seyretti. Şahıs daha sonra yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Defalarca kez mahalle arasında havaya doğru ateş eden şüpheli, tehlike saçarken yaşanan olayda ölen yada yaralananın olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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