Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Küçükçekmece'de seyir halinde yükselen otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de seyir halinde yükselen otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil içerisinde bulunan kişiler kendilerini son anda dışarıya atarken, alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otomobil sürücüsü, kendisini ve araç içerisindekileri tahliye etti. Otomobil kısa süre sonra alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangın sonrası yaralanma ve can kaybı olmazken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.