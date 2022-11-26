Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 3. Sayfa Haberleri Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Araçtaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ve araçtaki diğer vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, otomobil kısa süre sonra alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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