Küçükçekmece'de seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu: 1 yaralı

Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu: 1 yaralı

Küçükçekmece'de maskeli 5 kişi aracı çapraz ateşe aldı: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kimliği belirsiz 5 kişi, seyir halindeki otomobilin önünü keserek çapraz ateşe aldı. Kurşun yağmuruna tutulan adam bacaklarından ve karnından aldığı mermilerle yaralanırken, maskeli 5 kişi geldiği araçlarla olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz maskeli 5 kişi araçla, seyir halinde olan Mehmet Ş. idaresindeki 34 CFK 211 plakalı otomobilin önünü kesip ateş etmeye başladı. Sürücü Mehmet Ş. ise aracın ön kısmına yatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak arkadaki aracın içinden gelen iki kişi Mehmet Ş.'yi bacaklarından ve karnından olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Sokakta bulunan mobilya dükkanının camına ise 2 kurşun isabet etti. İki araçla gelen 5 maskeli saldırgan olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar dükkanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Mehmet Ş., ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı yaralının tedavisi sürüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri ise parmak izi, delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde 32 adet boş kovan bulundu. İncelemenin ardından polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Kurşunların sesini duyduktan sonra dükkanına saklandığını söyleyen esnaf Fevzi Bayram, "İçerdeydim ses geldi, sesten kafamı çıkardım, baktım kurşunlardan geri kaçtım. Onlar gittikten sonra çocuk yaralı, sonra bir arkadaş geldi, müdahale ettik. Bacaklarından yaralandı. 5 kişi geldi, 3 kişi ön taraftan iki kişi arkadan geldi, hepsi silahlıydı, hepsi maskeliydi" dedi.