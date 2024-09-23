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Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Binaya Çarptı

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Küçükçekmece'de park halindeki kamyonete çarpmamak için manevra yapan servis minibüsü, kontrolü kaybederek bir binaya çarptı. Kazada sürücü yara almazken, binada maddi hasar oluştu ve olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de servis minibüsü binaya çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de park halindeki kamyonete çarpmak istemeyen servis aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek binaya çarptı.

Olay Küçükçekmece Sultan Murat mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LZP 846 plakalı servis minibüsünün sürücüsü S.K. sokak üzerinde seyir halindeyken park halindeki bir kamyonete çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybetti. İlk olarak yol kenarında ki mantarlara çarpan sürücü daha sonra bir binaya çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kaldırım üzerinde kimsenin olmaması da olası bir facianın önüne geçti. Kazanın ardından binada maddi hasar meydana gelirken bina sakinleri ise büyük korku yaşadı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Binaya Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa

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