Küçükçekmece'de selden kurtarılan vatandaşı sırtında böyle taşıdı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Küçükçekmece'de selden kurtarılan vatandaşı sırtında böyle taşıdı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Selde mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldıktan sonra sırtta taşınarak ambulansa bindirildi. O anlar kameraya yansıdı.