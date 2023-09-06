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Küçükçekmece'de selden kurtarılan vatandaşı sırtında böyle taşıdı

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de selden kurtarılan vatandaşı sırtında böyle taşıdı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

Küçükçekmece'de selden kurtarılan vatandaşı sırtında böyle taşıdı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Selde mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldıktan sonra sırtta taşınarak ambulansa bindirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3. Sayfa Haberler

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