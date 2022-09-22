Küçükçekmece'de 'sahte' polis yakalandı

Otoparkta çalışan şahıs, 'sahte' polis kimliği ve silahla yakalandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de, otoparkta çalışan ve sahte polis kimliği kullanan şahıs, yakalandı. Gözaltına alınan şahsın aracında yapılan aramada silah, biber gazı ve telsiz ele geçirildi. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesindeki bir otopark ve oto yıkamacı olarak kullanılan iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otopark ve oto yıkamacı olarak kullanılan iş yerinde gece bekçiliği yapan şahıs, işe geldiği sırada polis takibine takıldı. Şahıs otoparka geldiğinde sivil polis ekipleri, şahıstan kimlik istedi. Bunun üzerine şüpheli karşı çıkarak, kimliğini vermeyeceğini belirtti. Ardından sivil polisler şüpheliyi yere yatırarak, üstünü aradı. Üst aramasında 'sahte polis' kimliği çıktı. Polisin şahsın aracında yaptığı aramada ruhsatsız silah, biber gazı ve telsiz ile çeşitli evraklar ele geçirdi. Aramanın ardından polis ekipleri şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Şüphelinin karakoldaki sorgusu sürüyor.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı mahalle sakini Yılmaz Koyuncu, "Mahallenin esnafıyız, onlar da bizim komşumuz. Onlarda bir süredir gece bekçiliği yapan bir arkadaş, çok da tanıdığımız birisi değil. Bir arbede duyduk, dışarı çıktığımızda sivil polisler kendisini yere yatırmışlardı, kelepçe vurmaya çalışıyorlardı, o da karşı çıkıyordu. Üzerini aradıklarında çıkan polis kimliği sahteymiş, belli bazı evraklar çıkmış. Polis, kaldırıp bize de gösterdiler siz de çekin, 'bu arkadaşımız polis diye kendini tanıtıyor, bize de bir sürü hakaretler ediyor, o şekilde insanları dolandırıyormuş, korkutuyormuş.' Sonra polis alıp karakola götürdü" diye anlattı.