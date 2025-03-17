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Küçükçekmece'de Sahte Emniyet Müdürü Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı

Küçükçekmece'de Sahte Emniyet Müdürü Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı
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İstanbul Küçükçekmece’de polis tarafından durdurulan bir araçta kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan şüpheli, sahte kimlik gösterirken gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de polisin durduğu araç sürücü emniyet müdürü olduğunu iddia ederek sahte belge gösterdi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 1 adet pompalı tüfek, 1 adet airsoft diye tabir edilen silah, hançer, 1 adet balta ele geçirildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 14 Mart 2025 tarihi saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli şahıs kontrol edilmek istendiği sırada kendisinin Emniyet Müdürü olduğunu iddia ederek kurum kimliği gösterdi. Kimliğin sahte olduğu anlaşılarak şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheli K.T.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bunlara takılı vaziyette 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet airsoft diye tabir edilen silah, 1 adet silah susturucu olarak değerlendirilen aparat, 2 adet bıçak ve 1 adet hançer, 1 adet balta, 126 adet çeşitli silahlara ait farklı çapta fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği, 1,8 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli K.T uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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