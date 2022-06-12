Küçükçekmece'de sağanak etkili oldu - Haberler

Küçükçekmece'de sağanak etkili oldu - Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu. - Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış İstanbul'da etkili oldu. Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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