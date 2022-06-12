Küçükçekmece'de sağanak etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu.

- Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış İstanbul'da etkili oldu.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title