Küçükçekmece'de Restorana Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de bir restorana 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişi uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdı. Onlarca kurşun sıkılırkan olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 kişilik grup cadde üzerinde bulunan restorana geldi. Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı. Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı. Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.