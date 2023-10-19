Küçükçekmece'de bulunan restorana bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, eli silahlı 4 kişinin ateş edip kaçtığı görülüyor.

- Küçükçekmece'de restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan restorana bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir restorana dün sabah saatlerinde gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi silahlarla iş yerine ateş açmıştı. İçeriden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıkmıştı. Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, eli silahlı 4 kişinin ateş edip kaçtığı görülüyor.