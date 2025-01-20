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Küçükçekmece'de Pazarcıların Kavgası Kameralara Yansıdı

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Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarında iki pazarcı grubu arasında çıkan kavga anları cep telefonu ile kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan tartışma hızla büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Küçükçekmece'de pazarcıların kavgası kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki pazarcı grubu arasında çıkan kavgada tarafların birbirlerine yumruk ve tekmelerle vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki Pazartesi Pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sebze-meyve tezgahına bakan kişiler ile çorap tezgahına bakan adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sebze-meyve tezgahında bulunan kişiler saldırmaya başladı. Kavga sırasında şahıslar çorap tezgahında bulunan adama terazi kefesi ve tekmeyle vurmaya başladı.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırıya uğrayan çorap tezgahındaki adam aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kavga anları pazara gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Küçükçekmece'de Pazarcıların Kavgası Kameralara Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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