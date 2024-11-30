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Küçükçekmece'de Park Halindeki Kamyonet Yangını

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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Küçükçekmece'de gece saatlerinde park halindeki bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği kamyonetteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Binada oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonet söndürüldü. Bir süre soğutma çalışması yapılmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Alevlerin yükseldiği kamyonet yangını ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kamyonetten alevler yükseldiği ve bir süre sonra itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Yangın ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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