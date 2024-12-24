Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde sabah saatlerinde park halindeki bir araç aniden yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü. Alevlerin yayılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki araç alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde sabah 07.30'da park halindeki araç, bir anda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa