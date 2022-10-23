Küçükçekmece'de özel üniversitede çökme meydana geldi 3. Sayfa Haberleri İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde istinat duvarı çöken inşaat alanının yanında bulunan özel üniversitede çökme meydana geldi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde istinat duvarı çöken inşaat alanının yanında bulunan özel üniversitede çökme meydana geldi. Çökme anı ise amatör kameraya anbean yansıdı. Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde inşaat alanının üniversite kısmında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede çalışma yapılırken özel üniversitenin orta duvarında çökme meydana geldi. Çökme anı ise kameraya anbean yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece İstanbul 3. Sayfa Haberler

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