Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Deresi kenarında bulunan bir oto lastikçide yangın çıktı. Yükselen dumanlar bölgede birçok noktada görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.