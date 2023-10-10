Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı
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Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı Küçükçekmece Menekşe Deresi kenarında bulunan bir oto lastikçide yangın çıktı.
Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı
İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Deresi kenarında bulunan bir oto lastikçide yangın çıktı. Yükselen dumanlar bölgede birçok noktada görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa