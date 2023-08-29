Küçükçekmece'de Motosiklette Uzun Namlulu Silah Şoku

Küçükçekmece'de seyir halindeki motosikletteki iki kişinin elindeki uzun namlulu silah, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de, seyir halindeki motosikletteki iki kişinin elindeki uzun namlulu silah dikkat çekti. O anlar başka sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Köprüsü üzeri Başakşehir istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklette ilerleyen iki kişinin elinde uzun namlulu silah görüldü. Silahı gören diğer sürücüler, motosikleti cep telefonuna kaydetti. Uzun namlulu silahla hızla ilerleyen motosikletli şahıslar dikkat çekti. - İSTANBUL